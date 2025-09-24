Μπανγκόκ: Η στιγμή που κεντρικός δρόμος μπροστά από νοσοκομείο ανοίγει στα δύο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, όταν τμήμα οδοστρώματος υποχώρησε ξαφνικά, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα διαμέτρου περίπου 50 μέτρων. Οι Αρχές διέκοψαν άμεσα την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση της περιοχής, φοβούμενες ότι οι συνεχιζόμενες καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω καταστροφές.

Δεκάδες αστυνομικοί και δημοτικοί υπάλληλοι έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την πρόσβαση, ενώ ένα αγροτικό όχημα εντοπίστηκε να ισορροπεί επικίνδυνα στην άκρη του κρατήρα. Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης δείχνει τον δρόμο να υποχωρεί αργά, παρασύροντας μαζί του υποδομές, όπως υδραγωγούς και στύλους ηλεκτροδότησης.

Ο Σουριγιατσάι Ράγουιβαν, διευθυντής της υπηρεσίας πρόληψης καταστροφών της Μπανγκόκ, δήλωσε ότι η κατάρρευση οφείλεται πιθανότατα στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με διαρροή από σωλήνα ύδρευσης. «Το νερό διαβρώνει το έδαφος κάτω από τον δρόμο, με αποτέλεσμα την κατάρρευση», εξήγησε, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το υπέδαφος παρασύρθηκε προς εργοτάξιο υπόγειου σταθμού μετρό που βρίσκεται υπό κατασκευή, γεγονός που επιτάχυνε την καθίζηση και την καταστροφή του οδοστρώματος.