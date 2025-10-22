Μπαράζ επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους σε Παλαιστίνιους αγρότες - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε Παλαιστίνιους που μάζευαν ελιές καταγράφηκε αυτή την εβδομάδα στην πόλη Τουρμούς Αϊγιά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με μία γυναίκα να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Βίντεο που εξασφάλισε το Associated Press δείχνουν μασκοφόρους άνδρες να επιτίθενται με ρόπαλα σε Παλαιστίνιους και ακτιβιστές. Σε ένα από τα βίντεο, ένας άνδρας, που φέρει το εβραϊκό τελετουργικό ένδυμα τζιζίτ, χτυπά μια γυναίκα που κείτεται ακίνητη στο έδαφος. Σε άλλα πλάνα, έποικοι καταδιώκουν αυτοκίνητο και επιτίθενται σε επιβάτες, ενώ σε τρίτο βίντεο φαίνονται αυτοκίνητα να καίγονται.

Η πόλη Τουρμούς Αϊγιά, με πληθυσμό κυρίως Παλαιστίνιους Αμερικανούς, είναι επαναλαμβανόμενος στόχος επιθέσεων. Το φετινό μάζεμα ελιάς έχει ήδη σημαδευτεί από πάνω από 150 επιθέσεις εποίκων και την καταστροφή 700 ελαιόδεντρων, σύμφωνα με παλαιστινιακές αρχές.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει για εκτίναξη της βίας. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 757 επιθέσεις εποίκων – αύξηση 13% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ajith Sunghay, έκανε λόγο για "συστηματικές επιθέσεις" σε αγρότες και ακτιβιστές, ενώ ισραηλινές στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές απέφυγαν να σχολιάσουν.

Η κατάσταση κλιμακώνεται υπό το φως της ευρύτερης πολιτικής συγκυρίας, καθώς αρκετοί Ισραηλινοί υπουργοί που στηρίζουν τους εποίκους κατέχουν καίριες θέσεις εξουσίας.