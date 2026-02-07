Νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα εντοπίστηκε πρώην Ρώσος αξιωματούχος, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε πνιγμό στη μπανιέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης, η σορός του Σεργκέι Τρόπιν βρέθηκε στο μπάνιο του διαμερίσματός του στη δυτική Μόσχα, χωρίς εμφανή ίχνη βίαιου θανάτου.

Το περιστατικό, ωστόσο, έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά αιφνίδιων θανάτων και «δυστυχημάτων» που αφορούν πρόσωπα της ρωσικής ελίτ τα τελευταία χρόνια, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν εντόπισαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε έγκλημα. Η αιτία θανάτου διερευνάται», ανέφερε ανώνυμη πηγή στο πρακτορείο, σημειώνοντας πως η βασική εκδοχή που εξετάζεται είναι ο πνιγμός, ενώ μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Ποιος ήταν ο Σεργκέι Τρόπιν

Ο Σεργκέι Τρόπιν διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας την περίοδο 1996–1997, επί προεδρίας Μπόρις Γέλτσιν. Το 1996 τιμήθηκε με τον ανώτατο βαθμό του Κρατικού Συμβούλου Δικαιοσύνης.

Πέρα από τη θητεία του στην κυβέρνηση τη δεκαετία του ’90, είχε μακρά παρουσία στον νομικό χώρο, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις του δικαστικού και διοικητικού μηχανισμού της Ρωσίας.