Μύθος Έλληνας οδηγός ταξί στην Αυστραλία μιλάει στις κάμερες και αντί για όνομα δίνει ψευδώνυμα για σεξ

Τον λένε Γιάννη Καμπούκο και είναι Ελληνο-Αυστραλός. Πολλές φορές όμως παρουσιάζεται και ως Tsim Booky ή Glyph O' Mooney ή ακόμα και ως Gami Setta. Ο οδηγός ταξί στη Μελβούρνη της Αυστραλίας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνει ιδιαίτερα γνωστός και δημοφιλής στην ελληνική κοινότητα καθώς... διδάσκει πολιτισμό.

Ο Γιάννης Καμπούκος τρολάρει τους Αυστραλούς με τα ψεύτικα ονόματα που δίνει στις κάμερες της τηλεόρασης και τα οποία παραπέμπουν σε σεξ. Τυχαίνει να βγαίνει σε ρεπορτάζ δρόμου στις ειδήσεις και τις πρωινές εκπομπές της Μελβούρνης, μιλώντας κυρίως για τα θέματα του κλάδου των ταξί.

Πρώτη φορά που είχε βγει ήταν το 2017, όταν οι οδηγοί ταξί διαμαρτύρονταν για την άνοδο των οχημάτων της Uber. Αντί λοιπόν να μιλήσει ως Γιάννης Καμπούκος μίλησε ως Tsim Booky.

Η συνέντευξή του έγινε viral, πυροδοτώντας μια ευρύτερη συζήτηση και στρέφοντας την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι αδειών ταξί.

@stayrossjk εξάγουμε πολιτισμό στη Μελβούρνη της Αυστραλίας .Ελληνο-Αυστραλος ταρίφας, τρολαρει και γίνεται viral στη μαμά πατρίδα.ελλαδα🇬🇷 greek greece australia taxidriver ♬ πρωτότυπος ήχος - stayroskrib