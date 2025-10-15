ΝΑΤΟ: Οι υπουργοί Άμυνας ζητούν νέα ροή όπλων για την Ουκρανία

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συναντώνται με κύριο στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, τη στιγμή που οι παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών έχουν μειωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου, η δυτική βοήθεια μειώθηκε κατά 43% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Παρά την πτώση, ορισμένες χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό της Ουκρανίας μέσω του προγράμματος PURL.

Ωστόσο, άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, συνεισφέρουν ελάχιστα, ενώ η Γαλλία εκφράζει την προτίμησή της να επενδύσει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αντί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Οι εσωτερικές ισορροπίες και οι πιέσεις στο ΝΑΤΟ

Η άνιση κατανομή των βαρών αποτελεί βασικό ζήτημα για τη Συμμαχία. Η Ουκρανία επιδιώκει να πείσει χώρες που δεν έχουν ακόμη συνεισφέρει στο PURL να το πράξουν, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ενθαρρύνει όσες έχουν ήδη δεσμευθεί να αυξήσουν τις συνεισφορές τους.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ προειδοποιούν ότι αν η Ουκρανία καταρρεύσει, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών θα εκτοξευθούν πολύ πάνω από τον στόχο του 5% του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αύξηση της βοήθειας.

Η υπεράσπιση του ανατολικού μετώπου

Πέρα από την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ ανησυχεί για την ασφάλεια των ανατολικών του συνόρων. Οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη και οι επιθέσεις με drones έχουν εντείνει τους φόβους για κλιμάκωση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ζήτησε την άρση των εθνικών περιορισμών στη χρήση του εξοπλισμού που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, ώστε η Συμμαχία να μπορεί να αντιδρά πιο αποτελεσματικά στις απειλές.

Με πληροφορίες από το euronews.com