Μενού

Ναυάγιο ανοιχτά της Σικελίας: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες

Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζας με τουλάχιστον 20 νεκρούς και 27 αγνοούμενους.

Reader symbol
Newsroom
prosfiges
Πρόσφυγες | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λαμπεντούζας στη Σικελία, όταν πλεούμενο που μετέφερε μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οι σοροί 20 ανθρώπων, ενώ 27 παραμένουν αγνοούμενοι.

Περίπου 80 επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από την ιταλική ακτοφυλακή και το λιμενικό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με την ελπίδα εντοπισμού επιζώντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ