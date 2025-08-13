Ναυάγιο ανοιχτά της Σικελίας: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες

Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λαμπεντούζας στη Σικελία, όταν πλεούμενο που μετέφερε μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οι σοροί 20 ανθρώπων, ενώ 27 παραμένουν αγνοούμενοι.

Περίπου 80 επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από την ιταλική ακτοφυλακή και το λιμενικό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με την ελπίδα εντοπισμού επιζώντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ