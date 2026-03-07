NBC: Ο Τραμπ σκέφτεσαι σοβαρά την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει, ιδιωτικά, σοβαρό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα.

Αυτό αναφέρεται σε ρεπορτάζ του αμερικανικού NBC News, που επικαλείται δηλώσεις από δύο εν ενεργεία Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην αξιωματούχο και άτομο που έχει γνώση της υπόθεσης.

Ο Τραμπ συζήτησε την ιδέα της ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων με βοηθούς και Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους έξω από τον Λευκό Οίκο, ενώ σκιαγράφησε το όραμά του για ένα μεταπολεμικό Ιράν όπου το ουράνιο είναι ασφαλές και υπάρχει συνεργασία της Ουάσινγκτον με την ηγεσία της χώρας του Κόλπου.

Ο πρόεδρος, κατά την ίδια πηγή, δεν αναλογίζεται με μεγάλη επιχείρηση, αλλά μάλλον βασίζεται στην ιδέα μιας μικρής ομάδας αμερικανικών στρατευμάτων που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς, εξήγησαν οι πηγές.

Ξεκαθάρισαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ούτε έχει δώσει καμία εντολή σχετικά με τα χερσαία στρατεύματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επισήμως, έχει αναφέρει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές.

Οποιαδήποτε ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο εσωτερικό του Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει την κλίμακα και το εύρος του πολέμου.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να επαναληφθεί ένα σενάριο Βενεζουέλας.