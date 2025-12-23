Νέα έγγραφα «καίνε» τον Τραμπ για τον Επστάιν: Φέρεται να ταξίδεψε 8 φορές με το αεροπλάνο του

Στη δημοσιότητα δόθηκαν χιλιάδες νέα έγγραφα από τον φάκελο Τζέφρι Επστάιν, στα οποία γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν emails, φωτογραφίες, βίντεο και στοιχεία πτήσεων, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επισημαίνει ότι ορισμένοι ισχυρισμοί είναι αναληθείς.



Σύμφωνα με email εισαγγελέα, ο Τραμπ φέρεται να είχε ταξιδέψει οκτώ φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν τη δεκαετία του ’90, σε ορισμένες πτήσεις μαζί με τη Γκίλεν Μάξγουελ. Η κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις αποκαλύψεις.



Δημοκρατικοί και θύματα κατηγορούν το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για καθυστερήσεις και υπερβολική λογοκρισία, ενώ υποστηρίζουν ότι αποκρύπτονται πολιτικά επιβαρυντικά στοιχεία. Ο Τραμπ εκφράζει ανησυχία για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει η δημοσιοποίηση του υλικού σε αθώα πρόσωπα, δηλώνοντας ότι «όλοι ήταν φιλικοί με τον Επστάιν».



Το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει ότι προχωρά στη δημοσιοποίηση των εγγράφων με νόμιμες προφυλάξεις για την προστασία των θυμάτων.