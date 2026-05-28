Νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής πόλης - λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης που μετέδωσαν το περιστατικό.

Λίγο αργότερα, αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, αυτή τη φορά εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης που αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, αναχαίτισε drones που εκτοξεύονταν από το Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars έκανε λόγο νωρίς την Πέμπτη για «τρεις εκρήξεις οι οποίες ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής πόλης – λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς περίπου στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά και ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αμυντική επιχείρηση στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Faytuks Network, προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση για τη διαφύλαξη των περιφερειακών συμφερόντων τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει την κατάπαυση του πυρός».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για ζημιές ή τυχόν θύματα.