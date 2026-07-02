Νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους του ΝΑΤΟ: «Γελοίο! Οι ΗΠΑ πληρώνουν και δεν κερδίζουν τίποτα»

Με νέα επίθεση κατά των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για την προστασία των συμμάχων της, χωρίς, όπως ανέφερε, να αποκομίζει κανένα όφελος.

Λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε τη γνωστή κριτική του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για τη Συμμαχία, δαπανώντας πολύ περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διέθεσαν 999 δισ. δολάρια την περίοδο 2014-2025, έναντι 90,5 δισ. δολαρίων της Βρετανίας, 66,5 δισ. της Γαλλίας, 48,4 δισ. της Ιταλίας και 44,3 δισ. της Πολωνίας, προκειμένου, όπως ανέφερε, «να τους προστατεύουν, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό».

Μάλιστα, χαρακτήρισε την κατάσταση «γελοία», επιμένοντας ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν συνεισφέρουν αναλογικά στις κοινές αμυντικές δαπάνες.

Έπειτα από τις επανειλημμένες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών, η Συμμαχία αποφάσισε να ανεβάσει τον στόχο στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην αντίδραση της Ισπανίας, η οποία διαφώνησε με τον νέο στόχο, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με τη χώρα και καλώντας το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τη συμμετοχή της στη Συμμαχία.