Νέα στοιχεία για τον θάνατο οικογένειας τουριστών στην Τουρκία: Δεν βρέθηκαν τοξικές ουσίες στα τρόφιμα

Μια οικογένεια Τούρκων ομογενών από τη Γερμανία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο μιας συγκλονιστικής υπόθεσης στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σερβέτ και η Τσιγκντέμ Μπετζέκ ταξίδεψαν με τα δύο μικρά παιδιά τους στην πόλη στις 9 Νοεμβρίου, για τουριστικούς λόγους. Ε

πέλεξαν να μείνουν σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ, απολαμβάνοντας τις πρώτες ημέρες διάφορα τοπικά εδέσματα, όπως μύδια, πίτες, ταντούνι, κοκορέτσι και λουκούμια.

Ωστόσο, η χαρά του ταξιδιού μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη. Στις 12 Νοεμβρίου, όλα τα μέλη της οικογένειας παρουσίασαν έντονα συμπτώματα ναυτίας και εμετών.

Αρχικά επισκέφθηκαν το νοσοκομείο, αλλά επέστρεψαν στο ξενοδοχείο μετά την πρώτη ιατρική φροντίδα. Την επόμενη ημέρα, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά: τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου μεταφέρθηκαν εκ νέου με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τα δύο παιδιά δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Η μητέρα απεβίωσε στις 14 Νοεμβρίου και ο πατέρας λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου.

Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι το ξενοδοχείο είχε ψεκαστεί για παράσιτα στις 11 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Το δωμάτιο της οικογένειας βρισκόταν ακριβώς πάνω από το δωμάτιο που είχε ψεκαστεί, χωρίς να υπάρχει σύστημα εξαερισμού.

Επιπλέον, δύο ακόμη αλλοδαποί επισκέπτες του ξενοδοχείου παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα και νοσηλεύτηκαν στις 15 Νοεμβρίου.

Τα δείγματα αίματος, γαστρικών υγρών, καθώς και υλικά από το δωμάτιο στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για ανάλυση. Οι νεκροτομές δεν έδειξαν τραυματικά ευρήματα, αλλά καταγράφηκαν αιμορραγίες και ερυθρότητα στο στομάχι των θυμάτων.

Παρά τις ενδείξεις, οι χημικές εξετάσεις δεν κατάφεραν να εντοπίσουν συγκεκριμένες τοξικές ουσίες που να εξηγούν την αιτία θανάτου.