Μενού

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι: Στο τραπέζι το «πακέτο ευημερίας»

Κρίσιμο τηλεφώνημα Τραμπ-Ζελένσκι λίγο πριν τις επαφές στη Γενεύη. Στο τραπέζι το «πακέτο ευημερίας» και η συνάντηση με τη Ρωσία.

Reader symbol
Newsroom
ζελένσκι τραμπ
Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ | Getty Images
  • Α-
  • Α+

Σε κομβικό σημείο δείχνει να μπαίνει το Ουκρανικό, καθώς ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε την Τετάρτη (25/2) καθοριστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε επισήμως το Κίεβο μέσω του προεδρικού συμβούλου, Ντιμίτρο Λίτβιν.

Το τηλεφώνημα μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς λειτουργεί ως προπομπός κρίσιμων εξελίξεων. Οι δύο ηγέτες μίλησαν μια ημέρα πριν ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, συναντηθεί με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ \

Αναμενόταν να συζητήσουν ένα «πακέτο ευημερίας» για να βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας και τις προετοιμασίες για μια πιθανή τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία τον Μάρτιο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ