Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι: Στο τραπέζι το «πακέτο ευημερίας»

Σε κομβικό σημείο δείχνει να μπαίνει το Ουκρανικό, καθώς ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε την Τετάρτη (25/2) καθοριστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε επισήμως το Κίεβο μέσω του προεδρικού συμβούλου, Ντιμίτρο Λίτβιν.

Το τηλεφώνημα μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς λειτουργεί ως προπομπός κρίσιμων εξελίξεων. Οι δύο ηγέτες μίλησαν μια ημέρα πριν ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, συναντηθεί με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ \

Αναμενόταν να συζητήσουν ένα «πακέτο ευημερίας» για να βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας και τις προετοιμασίες για μια πιθανή τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία τον Μάρτιο.