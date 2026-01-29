Νέα τραγωδία στη Ρουμανία: Οδηγός σκοτώθηκε στον διαβόητο δρόμο DN6

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες Τετάρτη στον αυτοκινητόδρομο–καρμανιόλα DN6, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κραϊόβα, αρκετά μακριά από την Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Live News, νεκρός ανασύρθηκε ένας 68χρονος Βούλγαρος, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, την ώρα που επιχειρούσε προσπέραση προπορευόμενου φορτηγού, το όχημά του εξετράπη, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Το δυστύχημα παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, καθώς το αυτοκίνητο διαλύθηκε ολοσχερώς και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε νεκρός.