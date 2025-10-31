Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις - Εικόνες που θυμίζουν 1917

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την εχθές (31/10) στη Νέα Υόρκη, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε υπόγεια, δρόμους και σταθμούς του μετρό.

Oι Αρχές έκαναν λόγο για ιστορικά επίπεδα βροχής με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να αναφέρει ότι 1,8 ίντσες βροχής έπεσαν στο Σέντραλ Παρκ.

Αυτό, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, έσπασε το προηγούμενο γνωστό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1917, ανέφερε η υπηρεσία.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους στο ABC News.