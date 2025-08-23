Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί από την ανατροπή τουριστικού λεωφορείου

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες ενώ κινείτο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πολλούς τραυματίες στο τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε κάπου πενήντα ανθρώπους, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένο αριθμό. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα και η αστυνομία πιστεύει ότι κατευθυνόταν προς την Πόλη της Νέας Υόρκης, είπε ο εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας, Τζέιμς Ο’Κάλαχαν, μιλώντας σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Μεταξύ των νεκρών είναι και τουλάχιστον ένα παιδί, πρόσθεσε.

Five people were killed after a tour bus with more than 50 passengers lost control and rolled over on a major highway in upstate New York on Friday. The bus was returning to New York City from Niagara Falls, police said. https://t.co/xSh2L7QOVH pic.twitter.com/LybHS6xb35 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 22, 2025

Για άγνωστους λόγους, πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο «και το όχημα κατέληξε στο χαντάκι», πρόσθεσε. Κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών. Οι αρχές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα, ενώ ξεκινά ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα των θερινών διακοπών.