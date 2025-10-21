Νέες απειλές Τραμπ σε Χαμάς: «Αν παραβιάζει τη συμφωνία, θα έχει γρήγορο και βάναυσο τέλος»

O Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τη Χαμάς για «γρήγορο, μανιασμένο και βάναυσο τέλος», σε περίπτωση που συνεχίσει «να δρα άσχημα, παραβιάζοντας την συμφωνία της μαζί μας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δηλώνει ότι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, θα ήθελαν με ενθουσιασμό - και με την άδειά του - να μπουν με ισχυρές δυνάμεις στη Γάζα και να εξουδετερώσουν τη Χαμάς «σε περίπτωση που συνεχίσει να δρα άσχημα, παραβιάζοντας την συμφωνία της μαζί μας».

«Η αγάπη και το πνεύμα για τη Μέση Ανατολή, είναι τέτοια που δεν έχουμε δει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ "Όχι ακόμα". Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει ό,τι είναι σωστό.

Αν δεν το κάνει, θα έχει η Χαμάς ένα τέλος γρήγορο, μανιασμένο και βάναυσο».