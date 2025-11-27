Νεκρή γυναίκα από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία - Σε σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Σοκάρει ο θάνατος νεαρής γυναίκας, που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία νωρίς το πρωί της Πέμπτης (27/11), ενώ κολυμπούσε με τον σύζυγό της σε παραλία της Αυστραλίας.

Όλα συνέβησαν σε μια απομακρυσμένη παραλία στην αυστραλιανή πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου ένα ζευγάρι κολυμπούσε όταν ένας καρχαρίας εμφανίστηκε και τους επιτέθηκε.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του BBC, η γυναίκα που θεωρείται ότι ήταν 20 ετών, έχασε την ζωή της επιτόπου, ενώ ο άνδρας ίδιας περίπου ηλικίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετα την διακομιδή του με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Νιούκαστλ.

Οι αρχές επαίνεσαν έναν περαστικό που βοήθησε τον τραυματισμένο άνδρα βάζοντας στο πόδι του ένα αυτοσχέδιο αιμοστατικό πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, κάτι που «πιθανώς του έσωσε τη ζωή».

«Το θάρρος ορισμένων περαστικών είναι εκπληκτικό σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Τζος Σμιθ. «Το να βάλεις τον εαυτό σου μπροστά είναι ηρωικό και προφανώς μας έδωσε χρόνο να φτάσουμε στον ασθενή», είπε.

Ο καρχαρίας που επιτέθηκε στο ζευγάρι ήταν πιθανότατα ένας «μεγάλος ταυροκαρχαρίας», δήλωσαν οι αρμόδιες αρχές, το είδος του οποίου μπορεί να εντοπιστεί τόσο σε γλυκό όσο και σε αλμυρό νερό, ενώ είναι «ένας από τους λίγους καρχαρίες που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τους ανθρώπους», αναφέρει το Αυστραλιανό Μουσείο Φυσικής του Σίδνεϊ.

Η παραλία έχει πλέον κλείσει και έχουν τοποθετηθεί ειδικά εργαλεία, τα οποία δελεάζουν τους καρχαρίες με αγκίστρια, ώστε να μπορούν να επισημανθούν και να απελευθερωθούν ξανά. Η Surf Life Saving NSW δήλωσε ότι οι γύρω παραλίες θα κλείσουν επίσης για 24 ώρες, ενώ τα drones θα επιβλέπουν την περιοχή.

Αυτή είναι η πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία για φέτος. Η πιο πρόσφατη ήταν πριν από λιγότερο από τρεις μήνες, όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε σε μια σπάνια επίθεση καρχαρία στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.