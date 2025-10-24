Νεκρή η TikToker Emman Atienza: Τα σενάρια για αυτοκτονία και διαδικτυακό bullying

Η διάσημη Φιλιππινέζα influencer Emman Atienza, γνωστή για τα βίντεό με τον τρόπο ζωής της στην πατρίδα της, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Ο ιατροδικαστής της κομητείας επιβεβαίωσε την αιτία θανάτου της ως αυτοκτονία με απαγχονισμό. Η Atienza ήταν μόλις 19 ετών.

Ο θάνατός της έχει πυροδοτήσει μια σειρά από συλλυπητήρια μηνύματα από θαυμαστές, καθώς και από Φιλιππινέζες διασημότητες και influencers, όπως η Bea Borres, η Gretchen Fullido και η Heart Evangelista, καθώς και συζήτηση σχετικά με το αν είχε πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Η Atienza, κόρη της Φιλιππινέζας τηλεοπτικής περσόνας Κιμ Ατιένζα και της Φελίσια Ατιένζα, μιας διάσημης επιχειρηματία και γκουρού γυμναστικής, μετακόμισε στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι, αναφέρει το Deadline.

Emman Atienza: «Πέπλο» μυστηρίου για τα αίτια θανάτου

Οι γονείς της επιβεβαίωσαν την είδηση ​​του θανάτου της κόρης τους με μια ανάρτηση στο Instagram. Αναφέρεται ότι πέθανε στις 22 Οκτωβρίου.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον απροσδόκητο θάνατο της κόρης και αδερφής μας, Έμμαν», έγραφε η ανάρτηση. «Έφερε τόση χαρά, γέλιο και αγάπη στη ζωή μας και στη ζωή όλων όσων τη γνώριζαν.

Η Έμμαν είχε έναν τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι την βλέπουν και την ακούνε και δεν φοβόταν να μοιραστεί το δικό της ταξίδι με την ψυχική υγεία. Η αυθεντικότητά της βοήθησε τόσους πολλούς να νιώσουν λιγότερο μόνοι».

«Για να τιμήσουμε τη μνήμη της Έμμαν, ελπίζουμε να συνεχίσετε τις αρετές με τις οποίες έζησε: συμπόνια, θάρρος και λίγη επιπλέον καλοσύνη στην καθημερινότητά σας».

Η ανάρτηση, την οποία υπέγραψαν επίσης τα αδέλφια της Ατιένζα, Χοσέ και Ελιάνα, δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου της.

Η Atienza, η οποία είχε 875.000 ακόλουθους στο TikTok και άλλους 225.000 στο Instagram, είχε δημιουργήσει ένα προφίλ γύρω από τις αναρτήσεις της που καυχιόντουσαν για τον πλούσιο τρόπο ζωής της, αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας και την αντίδραση στις καθιερωμένες αξίες στις Φιλιππίνες.