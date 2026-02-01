Νεκροί 15 εργάτες από ρωσικό πλήγμα σε λεωφορείο μεταλλωρύχων στην Ουκρανία

Σοκ προκαλεί νέα ρωσική επίθεση με drone στα ορυχεία της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας DTEK, που είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί 15 εργάτες που επέβαιναν σε λεωφορείο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το λεωφορείο μετέφερε εργαζόμενους από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες περί στοχοποίησης μη στρατιωτικών υποδομών και προσωπικού.

Νωρίτερα η περιφερειακή διοίκηση είχε καταγγείλει τον θάνατο δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα, Κυριακή, από πλήγμα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία.

At least 13 mine workers killed, eight injured in russian strike on DTEK bus



At least thirteen mine workers have been killed and eight injured after russia struck a bus transporting staff from a DTEK mine in Ukraine’s Dnipropetrovsk region.



The bus was hit as it was taking… pic.twitter.com/R8wtXsuF0F — DTEK Group (@dtek_en) February 1, 2026

«Η επίθεση έγινε τη νύχτα. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μια ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε, δύο άλλες υπέστησαν ζημιές», έγραψε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί της Κυριακής, (01/02) στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάντζα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα θύματα ήταν μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Στις 4 Φεβρουαρίου νέα τριμερής συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των προσπαθειών να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επαναληφθούν την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι ημερομηνίες των προσεχών τριμερών συναντήσεων έχουν καθορισθεί: στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.