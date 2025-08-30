Νεκρός φέρεται να έπεσε και επιβεβαιωμένα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο πρωθυπουργός στην Υεμένη, Άχμεντ αλ-Ραχάουι, μετά από αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ.

Η είδηση πως ο πρωθυπουργός και πολιτικός ηγέτης των ανταρτών Χούθι, της ντε φάκτο εξουσίας στην Υεμένη, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην πρωτεύουσα Σαναά, διακινούνταν από χθες, με τους Χούθι να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του σήμερα (30/8).

Ο αλ-Ραχάουι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι από τον Αύγουστο του 2024, έγινε στόχος επίθεσης μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια μίας τακτικής συνεδρίασης που διοργάνωσε η κυβέρνηση για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιδόσεών της κατά το περασμένο έτος.

Υεμένη: Στόχο υψηλού προφίλ βρήκε το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στη Σαναά την Πέμπτη, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή συνεχίζουν να κλιμακώνονται εν μέσω της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δυνάμεις του έπληξαν την Πέμπτη «έναν στρατιωτικό στόχο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά στην Υεμένη».

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει θέσεις των Χούθι τους τελευταίους μήνες, καθώς η οργάνωση έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και δυτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στην Υεμένη δεν θα αποτρέψουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Χούθι προς υποστήριξη των Παλαιστινίων.

Η επίθεση της Πέμπτης σημειώθηκε τέσσερις ημέρες αφότου οι ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά σκότωσαν 10 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 90, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι την Κυριακή στόχευσε στρατιωτικές θέσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού μεγάρου.

The Houthi-run news agency says the head of Yemen’s Houthi government and several ministers have been killed in an Israeli strike on Sanaa.#Yemen #Houthis #Israel pic.twitter.com/mqIst32x58 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 30, 2025

Πηγή: Al Jazeera