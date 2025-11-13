Νέο email Επστάιν δείχνει φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου με την Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Ένα νέο email που ήρθε στο φως φαίνεται να δείχνει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε επιβεβαιώσει πως ο πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ είχε πράγματι φωτογραφηθεί μαζί με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Στο email, το οποίο φέρεται να έστειλε ο Έπσταϊν — που κατηγορείται ότι τράβηξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία — αναφέρεται:

«Ναι, ήταν στο αεροπλάνο μου και ναι, φωτογραφήθηκε με τον Άντριου».

Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται να αντικρούει τον ισχυρισμό του πρώην πρίγκιπα ότι δεν γνώρισε ποτέ τη Τζιούφρε, καθώς και τη μακροχρόνια άποψή του ότι η φωτογραφία όπου τον απεικονίζει να την αγκαλιάζει μπορεί να έχει υποστεί επεξεργασία.

Το email, με ημερομηνία Ιουλίου 2011, δημοσιεύθηκε την Τετάρτη μαζί με περισσότερες από 20.000 σελίδες αλληλογραφίας από τα αρχεία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις πιο γνωστές κατήγορες του Έπσταϊν, έχει υποστηρίξει ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου τρεις φορές, όταν ήταν ακόμη έφηβη. Ο Άντριου, ο οποίος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε το 2022, χωρίς να υπάρξει παραδοχή ενοχής ή δημόσια συγγνώμη.

Το επίμαχο μήνυμα του Έπσταϊν προς τη δημοσιοσχετίστριά του, Πέγκι Ζίγκαλ, εστάλη λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας της Τζιούφρε στη Mail on Sunday, η οποία είχε επίσης δημοσιεύσει τη φωτογραφία με τον Άντριου και τη Γκισλέιν Μάξγουελ – η τελευταία εκτίει σήμερα ποινή 20 ετών φυλάκισης για διακίνηση ανηλίκων.

Σε συνέντευξή του το 2019 στο BBC Newsnight, ο Άντριου είχε επιμείνει ότι δεν θυμάται να έχει συναντήσει τη Τζιούφρε και είχε αφήσει να εννοηθεί πως η φωτογραφία ενδέχεται να είναι πλαστή, λέγοντας:

«Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει αν η φωτογραφία έχει υποστεί αλλοίωση ή όχι, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να τραβήχτηκε».

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από Δημοκρατικούς μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Άντριου και ο Έπσταϊν φαίνεται να διατηρούσαν επαφή τέσσερις μήνες μετά τον ισχυρισμό του πρώτου πως η σχέση τους είχε τερματιστεί.

Στις 4 Μαρτίου 2011, η Μάξγουελ φέρεται να προώθησε στον Έπσταϊν ένα email της Mail on Sunday που ζητούσε σχόλιο για σειρά καταγγελιών, ανάμεσα στις οποίες ότι ο Άντριου είχε σεξουαλικές επαφές με νεαρή γυναίκα στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο το 2001. Το μήνυμα αυτό φαίνεται στη συνέχεια να στάλθηκε από τον Έπσταϊν στον Άντριου, σε διεύθυνση που φέρει την ένδειξη «The Duke».

Η απάντηση του Άντριου ήταν η εξής: «Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι σε κάθε δήλωση ή νομική επιστολή ξεκαθαρίζεται πως ΔΕΝ έχω καμία εμπλοκή και ότι δεν γνώριζα και δεν γνωρίζω τίποτα για αυτές τις κατηγορίες. Δεν αντέχω άλλο από τη μεριά μου».

Η εφημερίδα προχώρησε τελικά στη δημοσίευση του άρθρου μαζί με τη φωτογραφία, περιλαμβάνοντας επιπλέον ισχυρισμούς ότι κορίτσια καθοδηγούνταν να κάθονται στα γόνατα του Άντριου στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, ότι τις παρενοχλούσε και ότι συμμετείχε σε σεξουαλικές πράξεις στο ιδιωτικό νησί του χρηματιστή.

Τα νέα έγγραφα δείχνουν επίσης προσπάθειες του Έπσταϊν να δυσφημίσει τη μαρτυρία της Τζιούφρε. Στο ίδιο email του 2011, έγραφε:

«Το κορίτσι που κατηγορεί τον πρίγκιπα Άντριου μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ψεύτρα. Νομίζω ότι το Παλάτι θα το εκτιμήσει. Θα έπρεπε να αναθέσεις σε κάποιον να ερευνήσει τη Βιρτζίνια Ρόμπερτς, που έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα στον γιο της βασίλισσας».

Η αποκάλυψη των εγγράφων έρχεται καθώς οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ζητούν από τον Άντριου να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, εν αναμονή της δίκης του για εμπορία ανηλίκων.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σουχάς Σουμπραμανιαμ δήλωσε στο BBC Newsnight ότι ο Άντριου δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στην πρόσκληση να καταθέσει, επισημαίνοντας πως «δεν χρειάζεται καν να ταξιδέψει, μπορεί να το κάνει εξ αποστάσεως».

Ο πρώην πρίγκιπας έχασε και τους τελευταίους τίτλους του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά τη δημοσίευση του μεταθανάτιου απομνημονεύματος της Τζιούφρε, το οποίο αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.