Νέο καραβάνι για να σπάσει ο αποκλεισμός στη Γάζα: Συμμετοχή της Ελλάδας στο Global Sumud Flotilla

Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, στα Προπύλαια, στο κέντρο της Αθήνας, θα παρουσιαστεί ο Διεθνές Στόλος «Global Sumud Flotilla» στο ελληνικό κοινό, το καραβάνι με τα δεκάδες σκάφη με πληρώματα από 44 χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, που θα πλεύσουν στις ακτές της Γάζας, για να «σπάσει» ο ισραηλινός αποκλεισμός.

Μετά την παρουσίαση του Διεθνούς Στόλου, θα ακολουθήσει συναυλία αλληλεγγύης με αρκετούς καλλιτέχνες, όπως ενημερώνει σχετικά -με ανάρτηση στο Instagram- για τη νέα πρωτοβουλία το «March to Gaza».

«Το εγχείρημα θα παρουσιάσουν άνθρωποι που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές σπασίματος του αποκλεισμού καθώς και εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων. Στις 31 Αυγούστου, η Αθήνα ενώνει τη φωνή της με τις χιλιάδες φωνές στην Ελλάδα και στον κόσμο για να δηλώσει εμφατικά:

Ας βρεθούμε όλες και όλοι στα Προπύλαια!» αναφέρει το March to Gaza για τη νέα πρωτοβουλία στον παλαιστινιακό θύλακα.

«ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ – Κυριακή 31 Αυγούστου, 19:30

Παρουσίαση του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla & Συναυλία Αλληλεγγύης

Την Κυριακή 31 Αυγούστου, δεκάδες σκάφη με πληρώματα από 44 χώρες ενώνονται στον παγκόσμιο στόλο του Global Sumud Flotilla και σαλπάρουν από λιμάνια της Μεσογείου με προορισμό τη Γάζα 🇵🇸 για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Στα πλαίσια του παγκόσμιου καλέσματος για δράσεις στήριξης και ορατότητας του στόλου, καλούμε σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 19:30 για την εκδήλωση παρουσίασης του εγχειρήματος και τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης.

Το εγχείρημα θα παρουσιάσουν άνθρωποι που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές σπασίματος του αποκλεισμού καθώς και εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων.

Παρεμβάσεις θα γίνουν από κοινωνικούς & πολιτικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα της Παλαιστίνης.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης.

Η κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη είναι δραματική: χιλιάδες νεκρά παιδιά , εκατομμύρια εκτοπισμένοι , ανατριχιαστικά οργανωμένος λιμός. Η τελική φάση της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας 👁️ με την υποστήριξη των κυβερνήσεων της Δύσης.

Σε αυτήν τη συγκυρία, η διεθνής κινητοποίηση είναι μονόδρομος.

Στις 31 Αυγούστου, η Αθήνα ενώνει τη φωνή της με τις χιλιάδες φωνές στην Ελλάδα και στον κόσμο για να δηλώσει εμφατικά:

Ας βρεθούμε όλες και όλοι στα Προπύλαια!

Όλα τα μάτια στο Global Sumud Flotilla – όλα τα μάτια στη Γάζα!»