Νέο μέτωπο για τον Τραμπ: Μήνυση από την πολιτεία του Όρεγκον για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς

Ακόμα ένα κεφάλαιο ενδέχεται να γραφτεί στις θνησιγενείς πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς έγινε δέκτης μήνυσης από την πολιτεία του Όρεγκον, για την απόφασή του να αναπτύξει την εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα του Πόρτλαντ.

Η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί στο Πόρτλαντ του Όρεγκον για τους επόμενους δύο μήνες, κατόπιν εντολής του προέδρου, με τη δικαιολογία την προστασία της κρατικής περιουσίας από τις διαδηλώσεις για τα κέντρα κράτησης μεταναστών.

Τουλάχιστον 200 μέλη της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στην πόλη, όπου «συμβαίνουν ή είναι πιθανό να συμβούν διαμαρτυρίες», σύμφωνα με υπόμνημα που έστειλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ την Κυριακή.

Τραμπ: Ορκίζεται «ολοκληρωτική βία» κατά διαδηλωτών

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι είχε εγκρίνει τη χρήση «ολοκληρωτικής βίας» εάν χρειαζόταν για την καταστολή των διαμαρτυριών που στοχεύουν κέντρα κράτησης μεταναστών.

Το Όρεγκον απάντησε μηνύοντας την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ είναι «παράνομη».

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Κυριακή από τον Γενικό Εισαγγελέα του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, χαρακτήρισε την κίνηση «προκλητική και αυθαίρετη» και ανέφερε ότι «απειλεί να υπονομεύσει τη δημόσια ασφάλεια υποκινώντας δημόσια κατακραυγή».

Η ανάπτυξη σηματοδοτεί μια περαιτέρω επέκταση των αναπτύξεων στρατευμάτων σε πόλεις των ΗΠΑ, εν μέσω μιας ευρύτερης καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι αυτό θα βοηθούσε στην προστασία «οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων της ICE που βρίσκονται υπό πολιορκίαακτιβιστών Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών», χαρακτηρίζοντας την πόλη ως «κατεστραμμένη από τον πόλεμο» σε μια ανάρτηση στο Truth Social.