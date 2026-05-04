Νέο ρήγμα στην εκεχειρία: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο μεγαλύτερο λιμάνι πετρελαίου των ΗΑΕ

Σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου έχουν τεθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από επίθεση με drone από το Ιράν σε βασικό λιμάνι πετρελαίου της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη Φουτζέιρα, ένα βασικό λιμάνι πετρελαίου των ΗΑΕ, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
Η Φουτζέιρα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι και εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμιράτων. Πριν από την εκεχειρία, είχε επίσης γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Φουτζέιρα αναφέρει ότι ομάδες πολιτικής προστασίας εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
Η αναφορά για την επίθεση ήρθε μετά την επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος έπεσε στη θάλασσα.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε περιοχές της χώρας οφείλονταν στις αναχαιτίσεις. Αυτό έρχεται λίγο μετά τη δήλωση της αρχής διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της χώρας ότι ανταποκρινόταν σε απειλές πυραύλων. Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει την επίθεση.
