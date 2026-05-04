Δύο υπό αμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ καθώς αντιτορπιλικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στο Κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνδράμουν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης του διάπλου για τα εμπορικά πλοία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Axios: Πίεση Τραμπ για συμφωνία ή σύγκρουση

Ο Nτόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει εξαντλήσει την υπομονή του με το αδιέξοδο «ούτε συμφωνία ούτε πόλεμος» με το Ιράν και επιδιώκει πιο δυναμικές κινήσεις για να αλλάξει τα δεδομένα. Όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, στόχος του είναι η άσκηση πίεσης ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

Αν και εξετάστηκε σχέδιο για δυναμική διέλευση αμερικανικών πολεμικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, τελικά επιλέχθηκε μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση, όπως υποστηρίζει το Axios. Από τη Δευτέρα, ναυτικό των ΗΠΑ υποστηρίζει τη διέλευση εμπορικών πλοίων, παρέχοντας οδηγίες αποφυγής ναρκών και παραμένοντας σε ετοιμότητα για πιθανή παρέμβαση.

Η επιχείρηση, που παρουσιάζεται ως «Project Freedom», περιλαμβάνει σημαντική στρατιωτική παρουσία, όπως αντιτορπιλικά, drones, αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες, υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ . Παράλληλα, οι κανόνες εμπλοκής έχουν τροποποιηθεί, επιτρέποντας άμεση αντίδραση σε απειλές, όπως ιρανικά ταχύπλοα ή πυραυλικά συστήματα.

Παρά τη συγκρατημένη αρχική στάση, πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο εκτιμούν ότι η επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας πιθανής σύγκρουσης με το Ιράν, ιδίως αν υπάρξει αντίδραση από την πλευρά της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει για αντίποινα, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κινήσεις προκλητικές και επικίνδυνες για την ασφάλεια στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται παρασκηνιακά διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, αν και οι διαφορές παραμένουν σημαντικές.

Συνολικά, η κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο: είτε θα υπάρξει σύντομα συμφωνία, είτε η ένταση ενδέχεται να οδηγήσει σε ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση.

«Πυραυλική επίθεση σε βάρος αμερικανικού πολεμικού»

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν επίθεση σε βάρος αμερικανικού πολεμικού, κοντά στη νήσο Τζασκ.

Όπως μεταφέρει το Fars και αναμεταδίδει το Al Jazeera, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν φέρεται να έκαναν αρκετές προειδοποιήσεις στους Αμερικανούς, πριν επιτεθούν με δύο πυραύλους.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό, από την ιρανική πλευρά, πως ο στόλος του Ιράν σταμάτησε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ «με μία αυστηρή και άμεση προειδοποίηση».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ διέψευσε την επίθεση στο αμερικανικό πλοίο, σύμφωνα με το Axios.

Λίγο αργότερα, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν έριξε προειδοποιητική βολή εναντίον του πολεμικού πλοίου για να αποτρέψει την είσοδό του στο Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν υπήρξαν ζημιές.

Η φερόμενη επίθεση έρχεται μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι διέταξε να αρχίσει σήμερα επιχείρηση για να τερματιστεί το κλείσιμο του Ορμούζ τους τελευταίους δυο μήνες για να μπορέσουν να φύγουν από τον Κόλπο πλοία αποκλεισμένα εκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε «ανθρωπιστική χειρονομία» και επίδειξη «καλής θέλησης» για να βοηθηθούν οι ναυτικοί που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του κλεισίματος της πλωτής διόδου.

Από σήμερα, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει να περνούν τα Στενά του Ορμούζ πλοία «που δεν έχουν καμιά σχέση με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Προειδοποίησε πως αν η επιχείρηση αυτή, που βάφτισε Project Freedom («Σχέδιο Ελευθερία») εμποδιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, αυτές οι τελευταίες «δυστυχώς θα αντιμετωπιστούν διά της ισχύος».