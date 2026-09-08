Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία αλλά ο Ζελένσκι ελπίζει σε «αποκλιμάκωση» τον χειμώνα

Επανέναρξη των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, ύστερα από την τριήμερη παύση πυρός που είχε ανακοινώσει ο Πούτιν, στο πλαίσιο των συνομιλιών των δύο χωρών με την αμερικανική ειρηνευτική αποστολή.

Τι πρώτες πρωινές ώρες σήμανε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή.

«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο νωρίτερα για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στις συνοικίες Μπορίσπιλ και Φάστιβ, προάστια της πρωτεύουσας, καταστροφή οχημάτων και πρόκληση πυρκαγιών.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επιβεβαίωσε ότι «το μορατόριουμ τριών ημερών στα πλήγματα εναντίον του Κιέβου, που εφαρμόστηκε εξαιτίας της επίσκεψης αμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο, έλαβε τέλος».

Η Ουκρανία είχε, επίσης, αναστείλει τις δικές της επιδρομές που είχαν στο στόχαστρο την περιφέρεια της Μόσχας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ έκανε το Σαββατοκύριακο επισκέψεις στις πρωτεύουσες των δυο χωρών - ήταν η πρώτη φορά που μετέβη στην Ουκρανία από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022 - έκρινε πως το ταξίδι επέτρεψε να σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» ενόψει της οργάνωσης τριμερών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, η πιο πολύνεκρη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ζελένσκι: «Πιθανή αποκλιμάκωση τον χειμώνα»

Όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε πως η Μόσχα φέρεται να επέδωσε στους απεσταλμένους του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το μήνυμα πως είναι διατεθειμένη να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, βλέπει «ενδεχόμενη αποκλιμάκωση» τον χειμώνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, «έχει ανάγκη τον Τραμπ» και δεν θέλει τον «θυμώσει», a fortiori ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ, στις αρχές Νοεμβρίου, υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος στη συνέντευξη αυτή.

Το Κρεμλίνο φάνηκε έτσι «έτοιμο να συζητήσει», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε όσα του μετέφεραν οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που ταξίδεψαν κατά σειρά στη Μόσχα και στο Κίεβο για να συναντηθούν με τους δυο προέδρους το σαββατοκύριακο.

Ανάμεσα στα ζητούμενα της Ουάσιγκτον για να διευκολυνθεί η ειρηνευτική διαδικασία είναι πιθανή «αποκλιμάκωση» των εχθροπραξιών πριν από τον χειμώνα ή κατά τη διάρκειά του, σύμφωνα με τον Axios.

Συζητώνται πεδία όπως αυτά «της ενέργειας, των σιτηρών, του ηλεκτρισμού, του πετρελαίου και του αερίου», πάντα κατά τον κ. Ζελένσκι.

Υποδομές διαφόρων τομέων μπαίνουν τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο των εντεινόμενων επιθέσεων της μιας πλευράς στην άλλη.