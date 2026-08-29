Νεπάλ: Στους 633 οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα - Βοήθεια από Καναδά και Βρετανία

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 633, 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα.

Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, εκ των οποίων 517 ξένοι, στο Νεπάλ, και 554, εκ των οποίων 260 ξένοι, στην Κίνα.

Ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ περιλαμβάνει στους αγνοούμενους 933 εργαζόμενους στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, που βρίσκεται στην μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπισθεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Βοήθεια 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Καναδά

Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει πέντε εκατομμύρια δολάρια Καναδά (3,1 εκατομμύρια ευρώ) για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ μετά την καταστροφική πλημμύρα που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 579 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Ο Καναδάς θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στο Νεπάλ», δήλωσε ο Ραντίπ Σαράι, υφυπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης, σε ενημέρωση του Τύπου.

Η Βρετανία στέλνει Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες

Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι στέλνει μια Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης στο Νεπάλ για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Η ομάδα θα φτάσει στο Κατμαντού αύριο, Σάββατο, και θα εργαστεί μαζί με τη βρετανική πρεσβεία και τις τοπικές αρχές για να παρέχει πρόσθετη προξενική υποστήριξη και να συντονίζει τη βοήθεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι "οι εικόνες από το Νεπάλ συγκλονίζουν και οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους τους πληγέντες. Η ασφάλεια και η ευημερία των Βρετανών πολιτών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Για τον λόγο αυτό στέλνουμε μια Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης στο Νεπάλ για να παράσχουμε επιπλέον υποστήριξη επί τόπου στους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους σε μια απίστευτα δύσκολη στιγμή. Το προσωπικό μας συνεργάζεται στενά με τις αρχές του Νεπάλ, τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και την πρεσβεία μας στο Κατμαντού για να διασφαλίσει ότι οι πληγέντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις πληροφορίες που χρειάζονται".

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση κρίσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης ανταπόκρισης του Λονδίνου στις καταστροφικές πλημμύρες, η οποία περιλαμβάνει ανθρωπιστική υποστήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων στερλινών για προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης. Με το ποσό αυτό θα υποστηριχθούν οι προσπάθειες του Νεπάλ και ένας συνδυασμός παρεμβάσεων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Περισσότεροι από 30 Βρετανοί πολίτες συγκαταλέγονται στους εκατοντάδες αγνοούμενους για τους οποίους υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκροί, και ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μετά τις πλημμύρες στην περιοχή Ράσουα, η οποία συνορεύει με την κινεζική αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ.

Οι διασώστες αναζητούν δεκάδες αγνοούμενους Βρετανούς πολίτες στο Νεπάλ, εν μέσω φόβων ότι περισσότερες πλημμύρες ενδέχεται να σαρώσουν την κατεστραμμένη περιοχή.