Νετανιάχου: «Δεν θα συνταξιοδοτηθώ από την πολιτική αν λάβω προεδρική χάρη»

Η απάντηση Νετανιάχου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA POOL
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (07/12) ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας στην πολύχρονη δίκη με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, καθώς κατηγορείται για διαφθορά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε: «Όχι».

