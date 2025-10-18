Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.
Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.
«Όταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς - ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό - τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Νετανιάχου, υπόδικος, κατηγορούμενος για διαφθορά, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Στην ερώτηση «αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος για πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές;», ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά.
Επικεφαλής του κόμματος Λικούντ της ισραηλινής δεξιάς, ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ παραμονής στην πρωθυπουργία του Ισραήλ (συνολικά 18 χρόνια, με διακοπές, από το 1996).
- Το εγκληματικό «αστείο» στο σινεμά Πανόραμα κατέληξε σε τραγωδία όπως στη Θύρα 7: Δεν υπήρξε ποτέ καμία φωτιά
- Αντιδράσεις για τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές: Έβαλαν σκούπες, παγωτά, μανταλάκια
- Εκεί που κάποτε γινόταν χαμός – Τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας που μαράζωσαν
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.