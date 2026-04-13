Νετανιάχου: «Στήριξη στον Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με τις ΗΠΑ γύρω από το ζήτημα.

Όπως ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, το Ιράν παραβίασε τους όρους των ειρηνευτικών συνομιλιών που διεξήχθησαν στο Ισλαμαμπάντ, γεγονός που οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο στην απόφαση για αποκλεισμό. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ισραηλινή πλευρά στηρίζει αυτή τη στάση και διατηρεί στενή συνεργασία με την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε προσωπικά από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μετά την αποτυχία των πολύωρων διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν να καταλήξουν σε συμφωνία. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο Βανς επικοινώνησε μαζί του αμέσως μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ, τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού και η αποτροπή κάθε μελλοντικής δραστηριότητας εμπλουτισμού.