Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει εκεί»

Μήνυμα αισιοδοξίας για το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του ανήμερα της δεύτερης επετείου από την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μιλώντας σε αμερικανικό podcast, ο Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εχθροπραξίες «θα τελειώσουν σύντομα», ενώ τόνισε τη σημασία της στήριξης από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου οι διπλωματικές διαβουλεύσεις στην Αίγυπτο κορυφώνονται.

Όπως ανέφερε, ο ισραηλινός στρατός έχει καταφέρει «να συντρίψει τη Χαμάς, αν και δεν την έχει πλήρως εξουδετερώσει ακόμη», υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη επίτευξη αυτού του στόχου.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα, θα τελειώσει στη Γάζα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το τέλος των συγκρούσεων θα έρθει με την απελευθέρωση των Ισραηλινών αιχμαλώτων και την οριστική κατάρρευση της εξουσίας της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις ευρύτερες απειλές στην περιοχή, τονίζοντας πως το Ισραήλ αντιμετώπισε με επιτυχία παράλληλα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία, ενώ προχώρησε – όπως είπε – στην εξουδετέρωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Προειδοποίησε ακόμη ότι το Ιράν εργάζεται αυτή την περίοδο για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων με εμβέλεια που μπορεί να φτάσει έως και τα 8.000 χιλιόμετρα.

Όσον αφορά τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τις χαρακτήρισε «πολύ φιλικές», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα».