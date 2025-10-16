Νετανιάχου: «Η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα, όποιος σηκώσει το χέρι του επάνω μας θα πληρώσει»

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας της εκεχειριάς και σήμερα (16/10) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αποφασισμένος να επιτύχει την επιστροφή των σορών όλων των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε την επιστροφή όλων των ομήρων», δήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ένα είναι ξεκάθαρο: όποιος σηκώσει το χέρι του επάνω μας γνωρίζει ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να σεβασθεί τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα επαναλάβει τις μάχες και θα φροντίσει για την πλήρη ήττα» της Χαμάς, προειδοποίησε χθες ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.

Γάζα: Οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για τη Χαμάς

Όταν ρωτήθηκε για την τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά της Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Χαμάς «σκάβει» για να βρει πτώματα. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα».

«Ορισμένα από τα πτώματα αυτά είναι εκεί πολύ καιρό και μερικά είναι κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ερείπια. Ορισμένα είναι μέσα σε τούνελ».

Την Κυριακή, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν είχε δηλώσει ότι «διεθνής οργανισμός», που επιστρατεύθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα βοηθήσει «στον εντοπισμό των νεκρών ομήρων αν δεν βρεθούν και παραδοθούν τη Δευτέρα».

Σε αντάλλαγμα της επιστροφής των λειψάνων ομήρων, το Ισραήλ παρέδωσε στη Γάζα δεκάδες σορούς Παλαιστινίων.

Ισραήλ: Επιστροφή σορών 30 Παλαιστινίων στη Γάζα

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επέστρεψε σήμερα (16/10) τις σορούς 30 Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανεβάζοντας σε 120 τον συνολικό αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί, όπως δήλωσαν σήμερα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Στο πλαίσιο συμφωνίας εκεχειρίας, στην οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που επιστρέφει. Χθες βράδυ, η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμα σορούς στο Ισραήλ και δήλωσε ότι έχει ανακτήσει όλα τα λείψανα ομήρων στα οποία είχε πρόσβαση.

Και η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση εκεχειρίας

Και η Χαμάς από την πλευρά της κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση εκεχειρίας. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς υποστηρίζει ότι παραβίαστηκε η κατάπαυση του πυρός , αφού τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στον θύλακα από την Παρασκευή.

«Το κατοχικό κράτος εργάζεται νυχθημερόν για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω επί του πεδίου παραβιάσεων», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες αυτές. Εχει ανακοινώσει ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην προσεγγίσουν τις θέσεις του στρατού και οι δυνάμεις του «άνοιξαν πυρ για να εξουδετερώσουν την απειλή».

Υπενθυμίζεται ότι, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει σε πρώτη φάση την εφαρμογή της εκεχειρίας, την απελευθέρωση των ομήρων, την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από περιοχές της Γάζας, καθώς και τη μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης σε τελευταία φάση τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την αμνήστευση ή τον εξορισμό των μαχητών της, καθώς και την συνέχιση της ισραηλινής αποχώρησης από τη Γάζα. Αυτά τα σημεία τελούν υπό συζήτησιν.

Το Ισραήλ έχει την υποχρέωση μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων να ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο για την εισροή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι η ημερομηνία ανοίγματος του περάσματος της Ράφα θα ανακοινωθεί αργότερα και το άνοιγμα θα αφορά «αποκλειστικά την κυκλοφορία των προσώπων».