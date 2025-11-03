Νιγηρία: Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει σχέδιο επίθεσης για φερόμενη «γενοκτονία χριστιανών»

Δυναμιτισμένο το κλίμα στη Νιγηρία, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προειδοποίησε με στρατιωτική επέμβαση μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στην πολυπληθέστερη χώρα της δυτικής Αφρικής.

Η Νιγηρία είναι μια χώρα ουσιαστικά διαιρεμένη μεταξύ του μουσουλμανικού βορρά και του χριστιανικού νότου. Σπαράσσεται από πολλές συγκρούσεις στις οποίες σκοτώνονται, αδιακρίτως, χριστιανοί και μουσουλμάνοι.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες, δηλώσεις που έκαναν λόγο για «γενοκτονία» των χριστιανών στη Νιγηρία βρήκαν αντίκρισμα στους συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Νιγηρία: Σχέδιο πιθανής επίθεσης ετοιμάζει ο Τραμπ

«Σκοτώνονται χριστιανοί, δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι σκοτώνονται και μουσουλμάνοι επίσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντανζούμα Ντίκσον Αούτα, ηγετικό στέλεχος της χριστιανικής κοινότητας της Νιγηρίας.

Το Σάββατο, σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από το Πεντάγωνο να καταρτίσει ένα σχέδιο πιθανής επίθεσης στη Νιγηρία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, εάν σκέφτεται μια χερσαία επέμβαση ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Σκέφτομαι πολλά πράγματα».

«Σκοτώνουν τους χριστιανούς και τους σκοτώνουν σε πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», πρόσθεσε.

Απορρίπτοντας τις κατηγορίες, ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου είπε το Σαββατοκύριακο ότι «η θρησκευτική ελευθερία και η ανεξιθρησκεία είναι στην καρδιά της συλλογικής μας ταυτότητας».

Συνάντηση των προέδρων προτείνει η Νιγηρία

Η Νιγηρία είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με τις επιθέσεις των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ στα βορειοανατολικά και τις ένοπλες συμμορίες που δρουν στις βορειοδυτικές περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων είναι στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι.

Τα περισσότερα από τα θύματα εξάλλου είναι μουσουλμάνοι.

«Ακόμη και αυτοί που διαδίδουν την ιδέα της χριστιανικής γενοκτονίας ξέρουν ότι δεν αληθεύει», σχολίασε ο Αμπουμπακάρ Γκαμάντι, μουσουλμάνος και επικεφαλής ενός συνδικάτου αλιέων στην Πολιτεία Μπόρντο, το επίκεντρο των συγκρούσεων.

Ο Τσουκούμα Σολούντο, ο χριστιανός κυβερνήτης της Πολιτείας Ανάμπρα, απέρριψε κάθε ιδέα αμερικανικής επέμβασης, υπενθυμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να ενεργήσει «με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο».

Κάποιοι Νιγηριανοί διακρίνουν σε αυτήν την αντιπαράθεση μια υπενθύμιση της μόνιμης ανασφάλειας στη χώρα. Ο πάστορας Τζόζεφ Χαγιάμπ, ο πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας για τον βορρά, χαιρέτισε τις δηλώσεις του Τραμπ καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ένα «σήμα συναγερμού».

«Κάποιοι διαστρεβλώνουν τα λόγια του, σαν να ήθελε να επιτεθεί στη Νιγηρία. Όχι, θέλει να τα βάλει με τους τρομοκράτες», υποστήριξε.