Νορβηγία: Αναφορές για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστο το μέγεθος των ζημιών

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στη Νορβηγία και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Όσλο, μετά από αναφορές για έκρηξη στο κέντρο της πόλης, την ώρα που οι Αρχές βρήκαν χειροβομβίδα στο σημείο.

Σύμφωνα με τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την Αστυνομία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε μια έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Pilestredet στο κέντρο του Όσλο.

Η έκρηξη έλαβε χώρα κοντά στο Parkveien γύρω στις 8:44 μ.μ. τοπική ώρα, προκαλώντας μια μεγάλης κλίμακας επέμβαση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον επικεφαλής επιχειρήσεων Vidar Pedersen.

Explosion reported in Oslo, Norway, origin unknown but tram is being evacuated and perimiter set up! #Norway #explosion pic.twitter.com/57Gmw48GRv — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) September 23, 2025

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Pilestredet μετά από μια έκρηξη. Η κατάσταση είναι ασαφής και εργαζόμαστε εκτενώς στον τόπο του συμβάντος», δήλωσε ο Pedersen σε δήλωση προς τον Τύπο.

Το μέγεθος των ζημιών ή των τραυματισμών παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Όσλο έστειλε τρία οχήματα για να βοηθήσει την αστυνομία στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Arvid Nordstrand.

Η αστυνομία έχει επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την περιοχή καθώς η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Το Pilestredet βρίσκεται στο κέντρο του Όσλο, κοντά σε πολλά κυβερνητικά κτίρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.