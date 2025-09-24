Νορβηγία: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» λέει η αστυνομία για την έκρηξη στο Όσλο

Η αστυνομία της Νορβηγίας διερευνά έκρηξη που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε δρόμο στο κέντρο του Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.
Εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου» την οποία εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος που ανακρίνεται.
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.
Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, ο Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», είπε ο Σκότνες.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών. Ο Σκότνες αρνήθηκε να διευκρινίσει την ηλικία του υπόπτου.
- Σκληρό μήνυμα από την ηγεσία της Δικαιοσύνης για Πάνο Ρούτσι: «Οι συγγενείς να μην παρασύρονται»
- Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air
- Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου: Η φωτογραφία της ηθοποιού από «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.