Νότια Κορέα: Γυναίκα έκανε «παρανάλωμα» το σπίτι της για να σκοτώσει κατσαρίδα - Νεκρή μία γειτόνισσα

Μια γυναίκα στην Νότια Κορέα έβαλε φωτιά στο ίδιο της το σπίτι στην προσπάθεια της να κάψει μια κατσαρίδα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Η φωτιά βγήκε τόσο εκτός ελέγχου που οδήγησε στο θάνατο μίας από τις γειτόνισσές της, όταν εκείνη προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι θα ζητήσει ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της με συνέπεια να πεθάνει μια γειτόνισσα της γυναίκας αφού έπεσε στο έδαφος σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να δραπετεύσει από ένα παράθυρο.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με το BBC, είναι περίπου 20 ετών, είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, προσθέτοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει τη μέθοδο και στο παρελθόν.

Η γυναίκα που πέθανε στην πυρκαγιά της πόλης Όσαν, Κινέζα υπήκοος περίπου 30 ετών, ζούσε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου με τον σύζυγό της και το μωρό της που ήταν μόλις δύο μηνών.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά, το ζευγάρι άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού τους και κάλεσε βοήθεια. Έδωσαν το μωρό τους από το παράθυρο σε έναν γείτονα στο διπλανό κτίριο, πριν προσπαθήσουν να εκκενώσουν μόνοι τους.

Ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο επόμενο κτίριο όμως όταν η ίδια προσπάθησε να κάνει το ίδιο, έπεσε από το παράθυρο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όμως έχασε την μάχη με την ζωή λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία σε δήλωση της είπε ότι πίστευε ότι το ζευγάρι προσπάθησε να δραπετεύσει από το παράθυρο επειδή πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα του κτηρίου όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το κτίριο στεγάζει εμπορικά καταστήματα στον πρώτο όροφο και 32 οικιστικές μονάδες από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο ενώ οκτώ άλλοι κάτοικοι υπέφεραν από εισπνοή καπνού λόγω της πυρκαγιάς.