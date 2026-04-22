Νότια Κορέα: Πιλότοι F-15 συγκρούστηκαν επειδή έβγαζαν φωτογραφίες εν πτήσει

Οι αρχές της Νότιας Κορέας διαπίστωσαν ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα το 2021, επειδή οι πιλότοι τους τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο εν πτήσει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ τα τζετ βρίσκονταν σε αποστολή στην κεντρική πόλη Νταεγού, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ελέγχου και Επιθεώρησης της Σεούλ, ενημερώνει το BBC.

Οι πιλότοι επέζησαν χωρίς τραυματισμούς, αλλά η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στα αεροπλάνα, κοστίζοντας στον στρατό 880 εκατομμύρια γουόν (596.000 δολάρια) σε επισκευές.

Ένας από τους πιλότους, ο οποίος έκτοτε έχει αποχωρήσει από τον στρατό, υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 88 εκατομμυρίων γουόν.

Το περιστατικό συνέβη επειδή ο πιλότος ήθελε να τραβήξει φωτογραφίες για να τιμήσει την τελευταία του πτήση με τη στρατιωτική του μονάδα.

Η λήψη φωτογραφιών σημαντικών πτήσεων ήταν «μια διαδεδομένη πρακτική μεταξύ των πιλότων εκείνη την εποχή», ανέφερε η επιτροπή ελέγχου σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.