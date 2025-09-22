Ντόναλντ Τραμπ: «Ανταμοιβή για τη Χαμάς η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Ποια κράτη σκοπεύουν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Υπενθυμίζεται ότι, στη συνεδρίαση του ΟΗΕ σήμερα (22/09), αρκετές χώρες δήλωσαν ότι θα προσχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Μεταξύ αυτών είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.

Ακόμη και οι υποστηρικτές των Παλαιστινίων λένε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος μπορεί να είναι ανεπαρκής αν δεν συνοδεύεται από δράση. Ωστόσο, συμβολικά η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μια σημαντική συμβολική κίνηση.