Μενού

Ντόναλντ Τραμπ: «Ανταμοιβή για τη Χαμάς η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους»

Το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ στην είδηση ότι όλο ένα και περισσότερα κράτη αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη.

Reader symbol
Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA POOL
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Ποια κράτη σκοπεύουν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Υπενθυμίζεται ότι, στη συνεδρίαση του ΟΗΕ σήμερα (22/09), αρκετές χώρες δήλωσαν ότι θα προσχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης.  Μεταξύ αυτών είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.

Ακόμη και οι υποστηρικτές των Παλαιστινίων λένε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος μπορεί να είναι ανεπαρκής αν δεν συνοδεύεται από δράση. Ωστόσο, συμβολικά η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μια σημαντική συμβολική κίνηση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ