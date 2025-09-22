Ντόναλντ Τραμπ: «Ανταμοιβή για τη Χαμάς η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».
Ποια κράτη σκοπεύουν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη
Υπενθυμίζεται ότι, στη συνεδρίαση του ΟΗΕ σήμερα (22/09), αρκετές χώρες δήλωσαν ότι θα προσχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Μεταξύ αυτών είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.
Ακόμη και οι υποστηρικτές των Παλαιστινίων λένε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος μπορεί να είναι ανεπαρκής αν δεν συνοδεύεται από δράση. Ωστόσο, συμβολικά η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μια σημαντική συμβολική κίνηση.
- «Ας έρθει να μου το πει κατάμουτρα»: Η απάντηση του απεργού πείνας Οικονομόπουλου στον Πορτοσάλτε μέσω του Reader
- Μαρίσσα Λαιμού: Από αλλεργική αντίδραση ή τοξικό δηλητήριο ο θάνατός της; Η αποκάλυψη για τα σημάδια
- Αποκλειστικό Reader: Ένταση με οδηγούς ταξί που διαμαρτύρονται σε επιχείρηση που «έσπασε» την απεργία
- Τρομερή Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν με το ΙΧ τους γιατί έχουν απεργία τα ταξί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.