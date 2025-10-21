Ντόναλντ Τραμπ: «Θα εξαλείψουμε την Χαμάς, αν δεν τηρήσει την κατάπαυση του πυρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Χαμάς πως θα «εξαλειφθεί» αν δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ για παραβιάσεις από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο τις διέψευσε.

«Κλείσαμε συμφωνία με τη Χαμάς» και «καλά θα κάνουν να την τηρήσουν κι αν δεν συμβεί αυτό, θα τους εξαλείψουμε, αν είναι απαραίτητο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι. «Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν», τόνισε.

Από την άλλη, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, επανέλαβε στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι η οργάνωσή του είναι αποφασισμένη να τηρήσει την συμφωνία.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες στην ανάσυρση των λειψάνων (θανόντων ομήρων), όμως είμαστε αποφασισμένοι και εργαζόμαστε σκληρά για να το επιτύχουμε», ανέφερε.

«Η συμφωνία για τη Γάζα αντέχει επειδή το θέλουμε και η βούλησή μας να την τηρήσουμε είναι ισχυρή», επέμεινε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε χθες από την Ουάσιγκτον για το Ισραήλ.

Ήδη απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν την Δευτέρα, (20/10), με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επομένη των φονικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας που ενέτειναν την ανησυχία για την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ για αντίποινα εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή (19/10), σύμφωνα με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του, για επιθέσεις της Χαμάς, η οποία διέψευσε την κατηγορία.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα, υπηρεσία άμεσης βοήθειας υπαγόμενη στις αρχές της Χαμάς, ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς της Κυριακής και άλλοι τουλάχιστον τέσσερις την επόμενη μέρα στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «τρομοκράτες» που πλησίαζαν την «κίτρινη γραμμή», το όριο με τομείς υπό δικό του έλεγχο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε εξάλλου η Χαμάς να σταματήσει τις δημόσιες εκτελέσεις, καθώς το κίνημα προσπαθεί να εδραιώσει ξανά τον έλεγχό του στη Γάζα, ο οποίος έχει κατά μεγάλο μέρος του ισοπεδωθεί έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Τραμπ: «Το Ισραήλ θα επενέβαινε σε δυο λεπτά αν του το ζητούσα»

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα εμπλακούν σε επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, διαβεβαιώνοντας πως «δεκάδες» χώρες έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που θεωρητικά θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας και «θα ήταν ευτυχείς να επέμβουν».

«Το Ισραήλ θα επενέβαινε σε δυο λεπτά αν του το ζητούσα. Αλλά για την ώρα δεν τους το ζητήσαμε. Θα αφήσουμε μια μικρή πιθανότητα ελπίζοντας πως η βία θα μειωθεί λιγάκι. Όμως για την ώρα, ξέρετε, είναι βίαιοι τύποι».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε επίσης πως η Χαμάς έχει πλέον αποδυναμωθεί, ακόμη περισσότερο διότι το Ιράν, βασικός υποστηρικτής της στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, δεν φαίνεται πως θα επέμβει υπέρ της, έπειτα από τον πόλεμο 12 ημερών του Ιουνίου τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ και στον οποίο ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο.

«Δεν έχουν πλέον στ’ αλήθεια την υποστήριξη κανενός. Καλά θα κάνουν να τηρήσουν (τη συμφωνία) κι αν δεν το κάνουν θα εξαλειφθούν», επανέλαβε.