Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κάνουμε ειρηνική κατάληψη της Κούβας»

Το σενάριο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, άφησε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».
«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας.
«Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
- Τραγωδία στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Νεκρή γυναίκα μετά από τραυματισμό στη σκάλα του αεροπλάνου
- Τέμπη: H μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά - «Το παιδί μου λοιδορήθηκε»
- Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.