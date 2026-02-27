Μενού

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα κάνουμε ειρηνική κατάληψη της Κούβας»

O Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αναλάβουν «ειρηνικά» τον έλεγχο της Κούβας.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Shutterstock
Το σενάριο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, άφησε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας.

«Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.

