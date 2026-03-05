Νύχτα τρόμου στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις σε Ισραήλ, Ιράν, Λίβανο και Μπαχρέιν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και όσα μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, προκαλώντας την κήρυξη συναγερμών σε διάφορους τομείς της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να αναφέρονται θύματα ως τώρα, κατά τις πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Έπειτα από ανήσυχη ηρεμία για επτά και πλέον ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια. Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.

Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο

Η νότια Βηρυτός, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έγινε στόχος νέου αεροπορικού βομβαρδισμού τις πρώτες πρωινές, έπειτα από διαταγή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους συνοικίας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά τη διαταγή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους κρουζ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι τύπου κρουζ κοντά στην πόλη Αλ Χαρτζ (κεντρικά), την έκτη ημέρα του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Τρεις πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν έξω από την πόλη Αλ Χαρτζ», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του βασιλείου μέσω X.

Ιρανική επίθεση με drones σε κέντρο της Amazon στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με αναφορά του ιρανικού πρακτορείου Fars την Τετάρτη. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς αυτά τα κέντρα υποστηρίζουν τις στρατιωτικές και κατασκοπευτικές δραστηριότητες των εχθρών του Ιράν, αναφέρει το Fars.

Η Amazon Web Services (AWS), το τμήμα cloud computing της εταιρίας, επιβεβαίωσε την επίθεση την Δευτέρα, δηλώνοντας ότι το drone χτύπησε κοντά σε μία από τις εγκαταστάσεις της στο Μπαχρέιν, προκαλώντας «ζημιές στην υποδομή μας». Η επίθεση επηρεάσε τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, προκαλώντας διακοπές στην παροχή ενέργειας και ζημιές από φωτιά, σύμφωνα με την εταιρεία.