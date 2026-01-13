Ο «αφορισμένος» Τζέι Ντι Βανς είναι πιο μικρόψυχος από τον Τραμπ

Πρόσφατα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε πως η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που σκοτώθηκε άδικα από μέλη της δύναμης καταστολής ICE με την ασαφή αιτιολογία ότι τους εμπόδισε στην άσκηση της επιβολής του νόμου, είχε την αποκλειστική ευθύνη του θανάτου της. Φταίει εκείνη και κανένας άλλος.

Πήρε αμέσως την απάντηση του, από την καθολική εφημερίδα National Catholic Reporter, που έγραψε ότι ο Βανς έχει μια «διαστρεβλωμένη και εσφαλμένη» αντίληψη για την εκκλησία και χαρακτήρισε τα λόγια του «ηθικό στίγμα» για την πίστη.

«Ως καθολικός, ο Βανς θα μπορούσε να τοποθετηθεί διαφορετικά και να μη διακινεί αυτού του τύπου τον αποπροσανατολισμό και την υποκίνηση», έγραψε το μέσο. «Ο Βανς γνωρίζει ότι η διαμαρτυρία, η διαφυγή ή ακόμη και η παρεμπόδιση μιας έρευνας της ICE (για την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το έκανε η Γκουντ) δεν επισύρουν θανατική ποινή.

Ο Βανς γνωρίζει ότι το ψέμα και ο φόνος είναι αμαρτίες. Ο Βανς το γνωρίζει. Απλώς δεν τον νοιάζει. Η διαστρεβλωμένη και εσφαλμένη αντίληψή του για τον Χριστιανισμό έχει απορριφθεί από δύο Πάπες. Ο καθολικισμός του μοιάζει να είναι κάτι περισσότερο από ένα πολιτικό άλλοθι, ένα εργαλείο αποκλειστικά για τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες και τη δίψα του για εξουσία».

Σκληρό αυτό ε;

Πριν από οκτώ χρόνια, ο Τζει Ντι Βανς ήταν ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Μόλις είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο "H Ελεγεία του Χιλίμπιλι", μια ιστορία με αυτοβιογραφικά στοιχεία που περιέγραφε τη σκληρή καθημερινότητα οικογενειών που ζουν στα Απαλάχια Όρη, αγροτών, βετεράνων πολέμου, μεροκαματιάρηδων που αγωνίζονταν να επιβιώσουν σε ένα κόσμο που έδειχνε να τους ξεπερνά.

Ο Βανς περιέγραφε πως οι γονείς και οι παππούδες της φτωχής οικογένειας τους, πάλευαν με τις εξαρτήσεις τους με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά και ταυτόχρονα περνούσε από γενεές δεκατέσσερις τους Δημοκρατικούς («μας έκλεισαν τα εργοστάσια και τα ορυχεία και δεν έχουμε δουλειά») αλλά και τους Αμερικάνους hillybillies («βλάχους») ως ένα τμήμα της κοινωνίας των ΗΠΑ που επιλέγει να ζει παρασιτικά, αναζητώντας δουλειές του ποδαριού και επιδόματα της πρόνοιας. Με λίγα λόγια, χαρακτήρισε αυτά τα άτομα ως «άξια της μοίρας τους».

Η «Ελεγεία» έγινε best seller και έφερε τον Βανς πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Η «Ελεγεία» έγινε η απαραίτητη «διατριβή» για κάθε υποστηρικτή του "Make America Great Again", για κάθε Αμερικάνο που πίστεψε ότι ένας κυνικός νταής με πολλά χρήματα, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να γίνει ήρωας για κάθε καταπιεσμένο Αμερικάνο, ο superhero που θα εξολοθρεύσει κάθε του εχθρό.

Σήμερα ο Βανς είναι αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ακούγεται δυνατά ως ο διάδοχος του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι έμεινε εντελώς έξω από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Βενεζουέλα, έχοντας ένα μάλλον αντιπολεμικό προφίλ. Ο Βανς έσπευσε να χαρακτηρίσει την Γκουντ, την 37χρονη ποιήτρια και μητέρα τριών παιδιών, η οποία πυροβολήθηκε αφού επέστρεφε με τον σύντροφό της από το σχολείο, όπου είχαν αφήσει τον μικρότερο γιο τους, ως άξια της μοίρας της.

Η Ρενέ Νικόλ Γουντ δεν είχε ποινικό μητρώο και, σύμφωνα με τον πρώην σύζυγό της, δεν ήταν ακτιβίστρια.

Ο Βανς δήλωσε για εκείνη σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ότι ο πυροβολισμός ήταν «αποτέλεσμα των ίδιων των πράξεων της» και συμπλήρωσε«Έχουμε μια γυναίκα που στόχευσε με το αυτοκίνητό της έναν αστυνομικό και πάτησε γκάζι. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό», είπε. «Μπορώ να πιστεύω ότι ο θάνατός της είναι τραγωδία και ταυτόχρονα να αναγνωρίζω ότι πρόκειται για μια τραγωδία που προκάλεσε η ίδια και για μια τραγωδία της άκρας αριστεράς που έχει κινητοποιήσει ένα ολόκληρο κίνημα, μια περιθωριακή παραφροσύνη εναντίον των αστυνομικών».

Όψιμα πιστός και ευαίσθητος

Ο Βανς ασπάστηκε επίσημα τον καθολικισμό το 2019, αφού για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του δήλωνε άθεος. Έχει χρησιμοποιήσει την πίστη του για να «προθερμάνει» μια πιθανή προεδρική υποψηφιότητα το 2028, να εκφράσει σειρά σεξιστικών απόψεων και να προωθήσει τις ρατσιστικές και αντιμεταναστευτικές του θέσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε ο εκλιπών πάπας Φραγκίσκος να τον επιπλήξει ευθέως με επιστολή προς τους επισκόπους των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Ο Βανς συναντήθηκε μαζί του τον Απρίλιο και ο πάπας Φραγκίσκος πέθανε επτά ώρες αργότερα. Κακό timing, θα πείτε.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας πλάνα που έδειχναν ότι η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε στην προσπάθεια της να αποφύγει μια ιδιαίτερα στρεσογόνα για εκείνη κατάσταση, κόντρα στους ένοπλους άντρες της ICE, ο Τζέι Ντι Βανς επέμενε πως το προφανές, αυτό που όλοι έβλεπαν με τα μάτια τους, δεν συνέβαινε στην πραγματικότητα. Μάλλον ούτε ο καθολικισμός, ούτε καμία άλλη θρησκεία, θα καταφέρει να σώσει τη ψυχή του.