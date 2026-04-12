Ο εγκληματίας πολέμου που ήπιε το «κώνειο» στη δίκη του: «Ο Σλόμπονταν Πράλιακ σας περιφρονεί»

«Σήμερα, η Εισαγγελία της Χάγης δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με τον θάνατο του κ. Σλόμπονταν Πράλιακ, ενός από τους έξι εγκαλούμενους στην υπόθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY).

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα σχετικά με το περιστατικό. Επιπλέον, ενημέρωσε τον Διεθνή Μηχανισμό για τα Ποινικά Δικαστήρια, ως τον διάδοχο οργανισμό του ICTY, για τα αποτελέσματα της έρευνας».

Αυτός ήταν ο «επικήδειος» που εκδόθηκε από τον ΟΗΕ μετά τον άκρως σωκρατικό θάνατο του αμφιλεγόμενου Βοσνιοκροάτη στρατιωτικού, που κάθισε στο εδώλιο για πολλαπλά εγκλήματα πολέμου, στο πλαίσιο της κομβική Δίκης για την Πρώην Γιουγκοσλαβία.

«Ο Σλόμπονταν Πράλιακ σας περιφρονεί»

Αν η φράση «είπε την τελευταία λέξη» είχε καταχώρηση στο λεξικό, ο κ. Πράλιακ θα ήταν το τέλειο παράδειγμα. Όποιος και αν ήταν, η θεατρικότητα του θανάτου του σίγουρα ήταν πλήγμα για την ακεραιότητα της Χάγης.

Διαβάστε ακόμα: Ινδονησία: Δημόσια τιμωρία σε ζευγάρι που είχε σχέσεις εκτός γάμου - Δέχτηκε 100 ραβδίσματα

O ατιμασμένος στρατιωτικός είχε καταφέρει, στις 29 Νοεμβρίου 2017, κατά την απαγγελία της εφετειακής απόφασης εναντίον του, να περάσει από τον έλεγχο ένα φιαλίδιο με θανατηφόρο κυανούχο κάλλιο.

«Κύριοι δικαστές, ο Σλόμπονταν Πράλιακ δεν είναι εγκληματίας πολέμου. Με περιφρόνηση, απορρίπτω την ετυμηγορία σας», είπε κατά την τοποθέτησή του, προτού βγάλει το κρυμμένο φιαλίδιο και το πιει κοιτώντας την έδρα στα μάτια.

Bosnian-Croat war criminal, Slobodan Praljak, commits suicide by drinking poison during an appeal hearing in The Hague

Το ιατρικό προσωπικό του ΔΠΔ μετέφερε τον Πράλιακ στο κοντινό Νοσοκομείο HMC, όπου και κατέληξε. Οι ολλανδικές αρχές κήρυξαν την αίθουσα του δικαστηρίου τόπο εγκλήματος και ξεκίνησαν έρευνα, που δεν οδήγησε σε κατηγορίες κατά προσώπων. Η σορός του αποτεφρώθηκε στο Ζάγκρεμπ σε ιδιωτική τελετή.

Σλόμπονταν Πράλιακ: Ένας σφαγέας με «αρχές»

Ο Σλόμπονταν Πράλιακ, ήταν Βοσνιοκροάτης, σεσημασμένος εγκληματίας πολέμου και στρατηγός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) για παραβίαση των νόμων του πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης, κατά τη διάρκεια του Κροατοβοσνιακού Πολέμου (1992-1994).

Ο Πράλιακ εντάχθηκε στις νεοσύστατες Κροατικές Ένοπλες Δυνάμεις μετά το ξέσπασμα του Κροατικού Πολέμου Ανεξαρτησίας το 1991, κατά την πτώση της Γιουγκοσλαβίας.

Διαβάστε ακόμα: Τουρκία: Η εισαγγελία ξεκίνησε νέα έρευνα σε βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου εν μέσω της δίκης του

Πριν και μετά τον πόλεμο ήταν μηχανικός, σκηνοθέτης τηλεόρασης και θεάτρου και επιχειρηματίας. Ο Πράλιακ τράβηξε την προσοχή του κοινού τον Σεπτέμβριο του 1991, όταν εντάχθηκε εθελοντικά στις νεοσύστατες Κροατικές Ένοπλες Δυνάμεις μετά το ξέσπασμα του Κροατικού Πολέμου Ανεξαρτησίας.

Δημιούργησε μια μονάδα που αποτελούνταν από καλλιτέχνες και διανοούμενους του Ζάγκρεμπ, με τους οποίους κατείχε θέσεις στη Σούνια. Μετά τη Συμφωνία του Σεράγεβο, στις 3 Απριλίου 1992, έγινε υποστράτηγος, ανέλαβε μια σειρά από αρμοδιότητες στο Υπουργείο Άμυνας και έγινε ένα από τα 14 μέλη του Κροατικού Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας.

Ήταν Ύπατος Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας και από τις 13 Μαΐου 1993, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας στην Κροατική Δημοκρατία της Ερζεγοβίνης και στο Κροατικό Συμβούλιο Άμυνας (HVO).

Από τις 24 Ιουλίου έως τις 8 Νοεμβρίου 1993, ο Πράλιακ ήταν Αρχηγός του Επιτελείου του Κροατικού Συμβουλίου Άμυνας. Παρά τη σύγκρουση μεταξύ Κροατών και Βοσνίων στον Κροατο-Βοσνιακό Πόλεμο, έστειλε ένα φορτηγό γεμάτο όπλα στο πολιορκημένο Σαράγεβο για να βοηθήσει την πλευρά των Βόσνιων.

Επέτρεψε επίσης στην ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να περάσει στο Μόσταρ.

Ο Πράλιακ κατηγορήθηκε ότι δεν εμπόδισε τις ένοπλες δυνάμεις να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου, για τα οποία είχε ενημερωθεί, και μπορούσε να προβλέψει, όπως η απομάκρυνση και η κράτηση του Βόσνιου πληθυσμού του Πρόζορ από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 1993, οι δολοφονίες στην περιοχή του Μόσταρ, οι ισλαμοφοβικές επιθέσεις στο ανατολικό Μόσταρ, οι επιθέσεις και ο τραυματισμός μελών διεθνών οργανισμών, η καταστροφή και η λεηλασία περιουσίας στο Γκόρνι Βακούφ τον Ιανουάριο του 1993, στο Ραστάνι τον Αύγουστο του 1993 και στο Στούπνι Ντο τον Οκτώβριο του 1993.

Μέσα στο 1993, ο στρατηγός Πράλιακ ήταν υπεύθυνος για το στρατόπεδο Ντρέτελι, όπου οι Βόσνιοι κρατούμενοι κακοποιήθηκαν, λιμοκτονήθηκαν και κάποιοι δολοφονήθηκαν.

Ο Πράλιακ κατηγορήθηκε από το ΔΠΔ και παραδόθηκε οικειοθελώς στο δικαστήριο το 2004. Το 2013, καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου κατά του βοσνιακού πληθυσμού κατά του κροατοβοσνιακού πολέμου, μαζί με πέντε άλλους Κροατοβόσνιους αξιωματούχους. Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης (μείον τον χρόνο που είχε ήδη περάσει υπό κράτηση).

Αφού άκουσε την ετυμηγορία ενοχής που επικυρώθηκε τον Νοέμβριο του 2017, ο Πράλιακ, δήλωσε ρητά την αντίρρησή του, προτιμώντας να πεθάνει επί τόπου, αντί να ζήσει τις μέρες που του απέμεναν στη φυλακή.