Ο Ερντογάν λέει ότι θα διαπραγματευτεί με τον Τραμπ για τα F-35

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέει πως θα διαπραγματευθεί την απόκτηση F-35 στη συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

ερντογαν τραμπ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ | AP
Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

