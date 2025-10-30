Μενού

Ο «Γρηγόρης» και η «Σταματίνα»: Και γυναικείες φιγούρες σε φανάρια της Κύπρου

Η νέα πρωτοβουλία στην Κύπρο, για την προώθηση της ισότητας.

φανάρι
Φανάρι με γυναικεία και ανδρική φιγούρα | Shutterstock
Σε μια νέα πρωτοβουλία με συμβολισμό την προώθηση της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα, προχώρησε η Κύπρος, βάζοντας στα φωτεινούς σηματοδότες και γυναικείες φιγούρες. 

Ο «Γρηγόρης» και ο «Σταμάτης», έγιναν...«Γρηγορία» και «Σταμάτης»/«Γρηγόρης» και «Σταματίνα» και τοποθετήθηκαν στη διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα news.rik.cy, δήλωσε ότι είναι «μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα».

Από πλευράς της, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου, ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την υλοποίηση μιας ακόμα δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για οριζόντια προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, γυναικείες φιγούρες θα αντικατασταθούν σε άλλες έξι διαβάσεις πεζών.

