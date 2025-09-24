Ο Πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει το έργο της Νταϊάνα: Ένα παγκόσμιο SOS για τον HIV

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την εμβληματική χειρονομία της μητέρας του, Νταϊάνα, ο Πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει το έργο της, συμμετέχοντας σε νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον HIV/AIDS.

Η χειραψία που άλλαξε την ιστορία

Το 1987, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αψήφησε τον φόβο και τις προκαταλήψεις της εποχής, σφίγγοντας το χέρι ασθενούς με HIV χωρίς γάντια, μπροστά στις κάμερες του κόσμου. Ήταν η πρώτη δημόσια απενοχοποίηση του ιού, μια πράξη που άνοιξε τον δρόμο για την ανθρώπινη αντιμετώπιση της επιδημίας.

Η νέα εκστρατεία του Πρίγκιπα Χάρι

Μαζί με τη Σαρλίζ Θερόν και τον Μάτζικ Τζόνσον, πρωταγωνιστεί σε ταινία μικρού μήκους του βραβευμένου με Όσκαρ Ρον Νισουάνερ, με στόχο την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις περικοπές χρηματοδότησης.

Η ταινία παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του προγράμματος UNAIDS, το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη του HIV ως απειλής για τη δημόσια υγεία έως το 2030.

Ο Χάρι προειδοποίησε ότι η μείωση των κονδυλίων μπορεί να οδηγήσει σε εκατομμύρια νέες μολύνσεις και θανάτους, ενώ η Θερόν τόνισε πως «χωρίς άμεση δράση, κινδυνεύουμε να ανατρέψουμε δεκαετίες προόδου».

Οι περικοπές που αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν άμεσα οργανισμούς όπως η Stonewall, που ήδη προχωρούν σε απολύσεις.

Ο Χάρι ήταν ξεκάθαρος: «Η εγκατάλειψη αυτού του έργου θα είναι προδοσία απέναντι σε εκατομμύρια ζωές».

Ο Δούκας του Σάσεξ δήλωσε:

«Αυτή τη στιγμή, γεννιούνται μωρά με HIV λόγω διακοπών στην αντιρετροϊκή θεραπεία των μητέρων τους.

Χωρίς άμεση δράση για την αναστροφή αυτών των καταστροφικών περικοπών χρηματοδότησης, έξι εκατομμύρια επιπλέον άτομα θα μολυνθούν, ενώ τέσσερα εκατομμύρια θα πεθάνουν από αιτίες σχετικές με το AIDS μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Δεν θα επηρεαστούν μόνο οι κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο.

«Έχουμε αποδείξει ότι οι συνεχείς επενδύσεις σώζουν ζωές και χτίζουν ισχυρότερες κοινότητες.

Η εγκατάλειψη αυτού του ζωτικού έργου τώρα θα ήταν μια καταστροφική προδοσία της προόδου και των εκατομμυρίων ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτές τις βασικές υπηρεσίες».

Η ταινία του Νισουάνερ, δημιουργού της «Φιλαδέλφειας», έρχεται να υπενθυμίσει πως η μάχη κατά του HIV δεν έχει τελειώσει — και πως η αλληλεγγύη, η μνήμη και η δράση παραμένουν τα πιο ισχυρά όπλα.