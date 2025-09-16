Ο Ισραηλινός στρατός μπήκε στην πόλη της Γάζας – Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του IDF

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Νετανιάχου, στοχεύει στην εξάλειψη της Χαμάς, δήλωσαν αξιωματούχοι του Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Axios.

Η επιχείρηση αποτελεί κλιμάκωση του πολέμου που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των νεκρών και να επιδεινώσει την ανθρωπιστική καταστροφή στον θύλακα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, σχεδόν 65.000 Παλαιστίνιοι - οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά - έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Την τελευταία εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός αύξησε τις αεροπορικές επιδρομές του στην Πόλη της Γάζας και ισοπέδωσε δεκάδες πολυώροφα κτίρια που, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σφοδροί βομβαρδισμοί - όπου μάλιστα πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους – καταγράφηκαν και τις τελευταίες ώρες, πιθανότατα ως τελική προετοιμασία πριν την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης του IDF.

Περισσότερα σε λίγο...