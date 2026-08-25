Ο Καναδάς στην αντεπίθεση: Ανακοίνωσε εμπορικά αντίποινα κατά των ΗΠΑ - «Δεν θα γίνουμε θυγατρική σας»

Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, Τρίτη (25/08), αντίποινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Οτάβας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλέον σκληρές δηλώσεις και απειλές για νέα μέτρα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολής αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίποινα, με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Καναδάς - «Δεν θα γίνουμε θυγατρική των ΗΠΑ»

Ο Κάρνεϊ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να υποτάξει οικονομικά τον Καναδά και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις επιβεβαιώνουν τους φόβους της κυβέρνησής του πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποδυναμώσουν βασικούς καναδικούς βιομηχανικούς κλάδους.

«Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε μια στάση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με την οποία ο Καναδάς είναι θυγατρική των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

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Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, κλιμάκωσε εκ νέου την αντιπαράθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Καναδούς ηγέτες ότι θα πρέπει να «συμμορφωθούν» ή διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν συνέπειες «πολύ χειρότερες» από τους δασμούς που έχουν ήδη επιβληθεί.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέους δασμούς 50% σε καναδικά οχήματα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και χάλυβα, ενώ έχει ήδη προαναγγείλει επιπλέον επιβαρύνσεις στον καναδικό αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο.

Ο Κάρνεϊ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές προτάσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσαν σταδιακά να οδηγήσουν στην εξάλειψη της παραγωγής στον συγκεκριμένο κλάδο στον Καναδά.

Όπως σημείωσε, η αυτοκινητοβιομηχανία των δύο χωρών αποτελεί μία από τις πιο βαθιά διασυνδεδεμένες βιομηχανικές συνεργασίες παγκοσμίως.

Η αντιπαράθεση έχει πάρει πλέον και προσωπικές διαστάσεις. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Καναδάς «κλέβει τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια», επικρίνοντας τους υψηλούς, όπως τους χαρακτήρισε, καναδικούς δασμούς σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα.

Ο Κάρνεϊ, από την πλευρά του, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως εμπορικού εταίρου, υποστηρίζοντας ότι ο Καναδάς μπορεί να βρει αξιόπιστους συνεργάτες «παντού στον κόσμο, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες».