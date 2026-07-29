Οι υψηλές θερμοκρασίες που σαρώνουν στην Ευρώπη, έχουν επηρεάσει ακόμα και τις πιο βόρειες χώρες. Έρευνα έδειξε μάλιστα, ότι η χρήση σάουνας, που χρησιμοποιείται κατά κόρον στη Σκανδιναβία, μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ζέστης.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ακόμα και αν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες ανεβαίνουν στα ύψη, η τάση για σάουνα βρίσκεται σε άνθηση. Η Nicola Pegues, επικεφαλής επιχειρήσεων στο μη κερδοσκοπικό Community Sauna Baths, δήλωσε ότι αρχικά οι κρατήσεις μειώνονταν καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονταν. «Αλλά τώρα βλέπουμε τις κρατήσεις να επιστρέφουν», δήλωσε χαρακτηρίζοντας την τακτική ως κάτι που «ανακουφίζεσαι πραγματικά», είπε.

Ο καθηγητής Jari Laukkanen, καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας, ο οποίος έχει διεξάγει έρευνα σχετικά με τα οφέλη των σάουνων για την υγεία, υποστηρίζει ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση στη θερμότητα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να βελτιωθεί σταδιακά στην αντιμετώπιση της έκθεσης στη θερμότητα.

«Αυτό είναι καλά εδραιωμένο στη φυσιολογία του αθλητισμού, όπου οι αθλητές χρησιμοποιούν σκόπιμα επαναλαμβανόμενη έκθεση στη θερμότητα για να βελτιώσουν την ανοχή στη θερμότητα πριν αγωνιστούν σε ζεστά περιβάλλοντα», είπε. «Πράγματι, αρκετά παρόμοιες φυσιολογικές προσαρμογές μπορεί επίσης να συμβούν με την παθητική έκθεση στη θερμότητα, όπως η σάουνα και η εμβάπτιση σε ζεστό νερό».

Temperatures approaching 40 °C are once again expected across many parts of Europe. 🥵🥵 The video shows temperature anomalies compared to the 40-year average during the coming week. 🧐



👀After a slightly cooler start to the week, an intense heatwave will develop over Western… pic.twitter.com/TCg1in8JfO — Ventusky (@Ventuskycom) July 24, 2026

Ο Laukkanen σημείωσε ότι οι προσαρμογές στη θερμότητα περιλαμβάνουν νωρίτερη και πιο αποτελεσματική εφίδρωση, βελτιωμένη ροή αίματος στο δέρμα, επέκταση του όγκου του πλάσματος και μειωμένη καρδιαγγειακή καταπόνηση κατά την επακόλουθη έκθεση στη θερμότητα, όπως σημειώνει ο Guardian.

«Με άλλα λόγια, η τακτική έκθεση στη θερμότητα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία πιο αποτελεσματικά», είπε.

Επίσης, στην έρευνα εισημαίνεται ότι τα άτομα που είναι εκτεθιμένα σε υψηλές θερμοκρασίες, μαθαίνουν να ενυδατώνονται και και πιο συχνά και πιο πολύ.

Οι ειδικοί προσθέτουν ότι η προπόνηση θερμότητας συνήθως διαρκεί 40-60 λεπτά έκθεσης στη θερμότητα κάθε μέρα για τουλάχιστον τέσσερις έως έξι ημέρες και ότι τα οφέλη διαρκούν περίπου μία εβδομάδα

Ωστόσο, ενώ ορισμένες σάουνες ήδη διαφημίζονται ως μια απροσδόκητη λύση για τους καύσωνες, το αν είναι καλή ιδέα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα εξαρτάται από το πλαίσιο - όπως η φυσική κατάσταση του ατόμου και το επίπεδο παρακολούθησης.