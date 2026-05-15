Ο Λαβρόφ έγινε «Στάλιν» με ανυπάκουο δημοσιογράφο: «Παράδωσε το κινητό σου, ή θα βγουν όπλα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, μας θύμισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Ινδία, γιατί το ρωσικό καθεστώς είναι τόσο «κραταιό».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ βρισκόταν στη σύμμαχο χώρα για επίσημη επίσκεψη, όταν χτύπησε το κινητό τηλέφωνο ενός δημοσιογράφου, προκαλώντας την οργή του.

Lavrov and top-class diplomacy:



"If you don't surrender your phone, they'll take out a gun, you know?" he told a journalist that was seemingly speaking on the phone during Lavrov's speech. pic.twitter.com/Nk9H10AA5f — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 15, 2026

Αντί να το κλείσει, ο δημοσιογράφος αγνόησε την παραίνεση του Λαβρόφ, απάντησε και προσπαθούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα, ενώ ακουγόταν στην αίθουσα.

Η «έκρηξη» του Λαβρόφ

Τότε ο Ρώσος ΥΠΕΞ διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου και είπε στα αγγλικά: «Κοίταξε, μπορείς να μας αφήσεις; Δεν κάνω πλάκα». Αμέσως μετά ο Ρώσος ΥΠΕΞ γύρισε στους άνδρες της ασφάλειας και τους είπε: «Παιδιά, πάρτε τον από εδώ!».

Περίμενε μετά υπομονετικά μερικά δευτερόλεπτα και λέει στον δημοσιογράφο: «Κύριε με συγχωρείτε. Εάν δεν παραδώσετε το τηλέφωνό σας τότε θα βγάλουν όπλο, ξέρετε».

Ο Ρώσος υπουργός προφανώς αναφερόταν στους άνδρες της ασφάλειας και το σχόλιο εκλήφθηκε ως αστείο αφού ακούστηκαν γέλια στην αίθουσα. Ωστόσο ο Λαβρόφ στο βίντεο δεν φαίνεται ούτε καν να χαμογελάει όταν μιλάει για το όπλο.