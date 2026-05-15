Ο Λαβρόφ έγινε «Στάλιν» με ανυπάκουο δημοσιογράφο: «Παράδωσε το κινητό σου, ή θα βγουν όπλα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, μας θύμισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Ινδία, γιατί το ρωσικό καθεστώς είναι τόσο «κραταιό».
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ βρισκόταν στη σύμμαχο χώρα για επίσημη επίσκεψη, όταν χτύπησε το κινητό τηλέφωνο ενός δημοσιογράφου, προκαλώντας την οργή του.
Αντί να το κλείσει, ο δημοσιογράφος αγνόησε την παραίνεση του Λαβρόφ, απάντησε και προσπαθούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα, ενώ ακουγόταν στην αίθουσα.
Η «έκρηξη» του Λαβρόφ
Τότε ο Ρώσος ΥΠΕΞ διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου και είπε στα αγγλικά: «Κοίταξε, μπορείς να μας αφήσεις; Δεν κάνω πλάκα». Αμέσως μετά ο Ρώσος ΥΠΕΞ γύρισε στους άνδρες της ασφάλειας και τους είπε: «Παιδιά, πάρτε τον από εδώ!».
Περίμενε μετά υπομονετικά μερικά δευτερόλεπτα και λέει στον δημοσιογράφο: «Κύριε με συγχωρείτε. Εάν δεν παραδώσετε το τηλέφωνό σας τότε θα βγάλουν όπλο, ξέρετε».
Ο Ρώσος υπουργός προφανώς αναφερόταν στους άνδρες της ασφάλειας και το σχόλιο εκλήφθηκε ως αστείο αφού ακούστηκαν γέλια στην αίθουσα. Ωστόσο ο Λαβρόφ στο βίντεο δεν φαίνεται ούτε καν να χαμογελάει όταν μιλάει για το όπλο.
- Αυτή ήταν η πιο «μίζερη» συμμετοχή μας στην 90s Eurovision
- «Δεν θα μπορούσα να λείπω»: Ο Θανάσης Αυγερινός συμπορεύεται με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- Κοψιάλης: Ανέβασε βίντεο με το σώμα του πριν χάσει κιλά - «Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής»
- Ο άλλος Ακύλας για τον οποίο αγωνιζόταν ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.